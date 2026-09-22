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Мировое обозрение

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«Неприемлемы друг для друга»: Что Зеленский будет клянчить у Трампа на встрече в США

«Неприемлемы друг для друга»: Что Зеленский будет клянчить у Трампа на встрече в США

Владимир Зеленский отправился в Нью-Йорк не с пустыми руками, но и не с миром в кармане. Его поездка началась со встречи с американскими сенаторами, которым он изложил свои предложения по деэскалации и попросил ракеты для комплексов Patriot.

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