Новое поколение Hyundai Palisade (2025): опубликованы очередные рендеры

До премьеры нового поколения флагманского кроссовера Hyundai Palisade остается не так много времени. Ожидается, что машину представят в начале 2025 года, но как она будет выглядеть уже известно благодаря усилиям множества независимых дизайнеров.
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