РЭО назвал значимые инвестпроекты обращения с ТКО в 2024 году

КПО «Островский» и КПО «Кингисепп» в Ленобласти, КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге, «ЭкоЛайн-ВторПласт» в Подмосковье, «КПО Тула» названы одними из самых значимых инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2024 году.