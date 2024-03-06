Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Президент Сенегала распустил правительство и назначил нового премьер-министра

Президент Сенегала распустил правительство и назначил нового премьер-министра

В Сенегале распустили правительство и назначили нового премьер-министра. Соответствующее решение принял президент страны Маки Саль, сообщает новостной портал Seneweb со ссылкой на заявление администрации сенегальского лидера.

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