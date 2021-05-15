Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.