Мировое обозрение

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Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.

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