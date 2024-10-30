Компания Intel объявляет о дополнительных инвестициях в Китай

Американский чип-гигант Intel в понедельник объявил о расширении своей базы упаковки и тестирования на юго-западе Китая, чтобы повысить эффективность местной цепочки поставок и лучше обслуживать китайских клиентов.
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