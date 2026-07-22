Кадровая Чехарда на Украине

Решение Зеленского о замене главкома ВСУ с Сырского на Драпатого имеет несколько важных измерений. Продолжающаяся кадровая чехарда, начавшаяся с отставки правительства, предъявляет публике все более серьезные доказательства кризиса в украинском внутриполитическом процессе.