Кадровая Чехарда на Украине

Решение Зеленского о замене главкома ВСУ с Сырского на Драпатого имеет несколько важных измерений. Продолжающаяся кадровая чехарда, начавшаяся с отставки правительства, предъявляет публике все более серьезные доказательства кризиса в украинском внутриполитическом процессе.
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