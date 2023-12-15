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За час над Крымом сбили шесть украинских беспилотников

За час над Крымом сбили шесть украинских беспилотников

Минобороны сообщает, что Украина второй раз атаковала Крымский полуостров 15 декабря.  "В период с 23:00 до 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Крыма", говорится в сообщении ведомства.

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