За час над Крымом сбили шесть украинских беспилотников

Минобороны сообщает, что Украина второй раз атаковала Крымский полуостров 15 декабря. "В период с 23:00 до 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Крыма", говорится в сообщении ведомства.