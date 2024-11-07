В «Сбере» сообщили, как купить недостающие стаж и баллы для страховой пенсии

Эксперт по пенсионным программам «СберНПФ» Мария Ластовкина рассказывает, что делать, если пенсионный возраст уже достигнут, но не хватает пенсионных баллов и трудового стажа для получения страховой пенсии.
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