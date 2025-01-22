Марочко: ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов Вооруженные силы Украины несут потери из-за некачественных боеприпасов, сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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