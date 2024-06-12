Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусские отношения союзничества и стратегического партнерства будут расширяться благодаря новым значимым достижениям межгосударственного сотрудничества и интеграционного взаимодействия.
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