МИД РФ: Запад усиливает милитаризацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко выразил обеспокоенность укреплением военно-политического потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и негативным влиянием на региональную безопасность, заменяющим многолетнее кооперационное взаимодействие.
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