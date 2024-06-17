Муж сдал ДНК-тест на двоих детей и подал на развод. Потом пожалел, но поздно…

Это нереально дорого. Ты думаешь нам мало налогов? Надо еще и за это всем платить по умолчанию?

В

Воробей

Я бы проверил в другой клинике, или даже в двух, раз дело запахло жареным. Но, доверять сходу одному - нерационально! В случаях серьёзных диагнозов ВСЕГДА рекомендуется получить МНЕНИЕ ВТОРОГО врача. А тут дело, связанное с лабораторией, что ещё более чревато возможностью чисто технической ошибки. Явно, поторопился мужик - повёл себя по-бабски, я бы сказал. Настоящие мужчины более стратегически мыслят. Не совсем понятно, куда смотрел его юрист, которому тот поручил оспаривать отцовство?! Я бы на месте того юриста начал бы с выяснения фактов. Определённо, это прокол этого юриста!