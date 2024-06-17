Интересной ситуацией из сферы семейного права поделился один из наших юристов-партнеров Сергей Марков.
Муж сдал ДНК-тест на двоих детей и подал на развод. Потом пожалел, но поздно…
Комментарии
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Майя Maja
Это нереально дорого. Ты думаешь нам мало налогов? Надо еще и за это всем платить по умолчанию?
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4 час.
В
Воробей
Я бы проверил в другой клинике, или даже в двух, раз дело запахло жареным. Но, доверять сходу одному - нерационально! В случаях серьёзных диагнозов ВСЕГДА рекомендуется получить МНЕНИЕ ВТОРОГО врача. А тут дело, связанное с лабораторией, что ещё более чревато возможностью чисто технической ошибки. Явно, поторопился мужик - повёл себя по-бабски, я бы сказал. Настоящие мужчины более стратегически мыслят. Не совсем понятно, куда смотрел его юрист, которому тот поручил оспаривать отцовство?! Я бы на месте того юриста начал бы с выяснения фактов. Определённо, это прокол этого юриста!
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3 час.
Элина Морозова
Думаю, что государству дешевле обойдется оплатить ДНК один раз, чем платить одиноким матерям пособия до совершеннолетия ребенка.
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2 час.
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