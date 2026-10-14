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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид в 50-й раз набрал 4+ очка в матче регулярки НХЛ. Он 9-й игрок в истории лиги, достигший такой отметки

Капитан « Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Лос-Анджелесом » (4:1).

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