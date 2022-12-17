«Торпедо» может подписать Якубу из «Риу-Аве» за 2 млн евро. У форварда 6+3 в 13 играх лиги Португалии

«Торпедо» может подписать Якубу из «Риу-Аве» за 2 млн евро. У форварда 6+3 в 13 играх лиги Португалии

«Торпедо» интересуется форвардом «Риу Аве» Абдул-Азизом Якубу. Черно-белые могут заплатить за 24-летнего ганца около 2 млн евро.

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