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Глава ВГА Новокаховского округа Леонтьев: объем воды понижают в Каховском водохранилище

Глава ВГА Новокаховского округа Леонтьев: объем воды понижают в Каховском водохранилище

Воду из Каховского водохранилища сбрасывают по течению Днепра. Эта мера должна понизить ущерб, если ГЭС будет разрушена, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в программе «Соловьев Live».

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