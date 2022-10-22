Глава ВГА Новокаховского округа Леонтьев: объем воды понижают в Каховском водохранилище

Воду из Каховского водохранилища сбрасывают по течению Днепра. Эта мера должна понизить ущерб, если ГЭС будет разрушена, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в программе «Соловьев Live».