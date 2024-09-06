Ирина Волк: в Петербурге поймали завладевших семью квартирами мошенников

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве семерых людей. По предварительной информации, они при помощи махинаций с ноября 2014 по июль 2023 года завладели семью квартирами в Кронштадтском районе.
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