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Ирина Волк: в Петербурге поймали завладевших семью квартирами мошенников

Ирина Волк: в Петербурге поймали завладевших семью квартирами мошенников

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве семерых людей. По предварительной информации, они при помощи махинаций с ноября 2014 по июль 2023 года завладели семью квартирами в Кронштадтском районе.

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