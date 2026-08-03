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Контрафронт

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Колумбия: По меньшей мере три лидера общин коренных народов были убиты и еще один был ранен в...

Колумбия: По меньшей мере три лидера общин коренных народов были убиты и еще один был ранен в результате вооруженного нападения на коммерческое предприятие во Флориде, департамент Валье-дель-Каука, 1 августа.

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