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Обстрел и подрыв газового месторождения термоядерной бомбой. ЗАБЫТЫЙ ТРИУМФ советских ученых! (1966)

Обстрел и подрыв газового месторождения термоядерной бомбой. ЗАБЫТЫЙ ТРИУМФ советских ученых! (1966)

В ночь на 1 декабря 1963 года, на Уртабулакском месторождении газа в результате нарушения технологии бурения скважины №11, газ вырвался на поверхность разрушая всё на своем пути и вспыхнул огромным огненным факелом высотой 120 метров.

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