ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали более 1,8 тыс. человек в ходе произошедших в стране масштабных акций протеста, столкновений с полицией.
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