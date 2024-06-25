REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo Президент США Джо Байден наложит вето на проект Конгресса об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения средств на помощь Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден наложит вето на проект о затратах на оборону из-за Украины
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ну да, " я не я и корова не моя". Они всех остальных, все 8 миллиардов, за дураков считают? Про таких говорят: "ссы в глаза, а он : божья роса". Выход один: дать хуситам гиперзвуковые ракеты, а уж они с авианосцами америкосов сами разберутся. Или нам слабо?
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12 час.
Evgenija Palette
Его надо освидетельствовать у НЕЗАВИСИМОГО ПСИХИАТРА! Какие выборы? Какое ПРЕЗИДЕНТСТВО?... И его эту бабу-дуру освидетельствовать вместе с ним, которая толкает его на эти выборы ИЗ-ЗА ДЕНЕГ...
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10 час.
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