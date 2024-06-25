Байден наложит вето на проект о затратах на оборону из-за Украины

Леонтий Букштейн

Ну да, " я не я и корова не моя". Они всех остальных, все 8 миллиардов, за дураков считают? Про таких говорят: "ссы в глаза, а он : божья роса". Выход один: дать хуситам гиперзвуковые ракеты, а уж они с авианосцами америкосов сами разберутся. Или нам слабо?