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Байден наложит вето на проект о затратах на оборону из-за Украины

Байден наложит вето на проект о затратах на оборону из-за Украины

REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo Президент США Джо Байден наложит вето на проект Конгресса об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения средств на помощь Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ну да, &quot; я не я и корова не моя&quot;. Они всех остальных, все 8 миллиардов, за дураков считают? Про таких говорят: &quot;ссы в глаза, а он :  божья роса&quot;. Выход один: дать хуситам гиперзвуковые ракеты, а уж они с авианосцами америкосов сами разберутся. Или нам слабо?
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12 час.
Evgenija Palette
Его надо освидетельствовать у НЕЗАВИСИМОГО ПСИХИАТРА! Какие выборы? Какое ПРЕЗИДЕНТСТВО?...  И его эту бабу-дуру освидетельствовать вместе с ним, которая толкает его на эти выборы ИЗ-ЗА ДЕНЕГ...
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10 час.

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