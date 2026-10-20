Last year, China started requiring export licenses for rare earth magnets. Within weeks, Elon Musk was telling investors that production of Tesla's Optimus robot had been affected.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым