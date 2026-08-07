Samsung Galaxy S26 FE готов к официальному запуску

Компания Samsung практически завершила подготовку к релизу смартфона Galaxy S26 FE. В сети появились официальные рекламные материалы устройства, демонстрирующие дизайн смартфона в трёх цветовых вариантах — чёрном, зелёном и фиолетовом.
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