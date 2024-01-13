Почему российский бизнес не спешит пересаживаться на китайские автомобили

Прошлогоднее оживление российского авторынка — продано чуть более миллиона легковых авто и около трехсот тысяч единиц легкого коммерческого транспорта — должно, по идее, вселять в соотечественников уверенность на скорое возвращение к докризисным показателям автопродаж.
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