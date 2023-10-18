Scottish Open 2023. Результаты, турнирная сетка

Даты проведения: 11 — 17 декабря 2023 Название турнира: Открытый чемпионат Шотландии по снукеру (Скоттиш Опен) 2023 Тип турнира: Рейтинговый Арена: Meadowbank Sports Centre Место проведения (населенный пункт, город, страна): Эдинбург, Шотландия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Гэри Уилсон Scottish Open 2023 Все новости и результаты Scottish Open 2022 Квалификация Scottish Open 2023 Турнирная сетка турнира Scottish Open 2023: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Голосование — кто станет победителем турнира Скоттиш Опен 2023?: Призовой фонд Scottish Open 2023: Призовой фонд Скоттиш Опен 2023 Общий призовой фонд 427 000 фунтов стерлингов Победитель — £80 000Финалист — £ Полуфиналисты — £ Четвертьфиналисты — £ Участники 1/8 финала — £ Участники 1/16 финала — £ Участники второго раунда — £ [свернуть] Сенчури брейки Scottish Open 2023: Cотенные серии Скоттиш Опен 2023 [свернуть] Расписание матчей и результаты Scottish Open 2023 по снукеру Второй раунд Гэри Уилсон / Эллиот Слессор (-) Фергал О’Брайен / Xing Zihao Джо О’Коннор / Энди Ли (-) Скотт Дональдсон / Эшли Хагилл Хоссейн Вафаей Айюри / Дэниел Уэллс (-) Rory Thor / Грэм Дотт Райан Дэй / Цзян Цзюнь (-) Эшли Карти / Андрес Петров Ма Хайлун / Тепчайа Ун-Ну (-) Крис Уокелин / Марк Джойс Юань Сыцзюнь / Мухаммад Асиф (-) Марк Уильямс / Сэм Крэйги Род Лоулер / Робби Уильямс (-) Дэвид Гилберт / Джек Джонс Джордан Браун / Адам Даффи (-) Кайрен Уилсон / Mostafa Dorgham Марк Аллен / Джейми Джонс (-) Росс Муир / Доминик Дэйл Джимми Робертсон / Амаан Икбал (-) Марко Фу / Джимми Уайт Роберт Милкинс / Марк Дэвис (-) Эндрю Хиггинсон / Аллан Тэйлор Чжоу Юэлун / Энтони Хэмилтон (-) Рианн Эванс / Мартин Гулд Бен Уолластон / Manasawin Phetmalaikul (-) Стюарт Бинхэм / Майкл Уайт Кен Доэрти / Аарон Хилл (-) Джек Лисовски / Мохамад Ибрагим Байпат Сирипапорн / Жюльен Леклерк (-) Си Цзяхой / Тянь Пэнфэй Энди Хикс / Анда Чжан (-) Джадд Трамп / Сидни Уилсон Ронни О’Салливан / Лиам Грэм (-) Ahmed Aly Elsayed / Бен Мертенс Фань Чжэнъи / Сандерсон Лам (-) Цао Юпен / Дэвид Лилли Барри Хокинс / Пан Цзюньсюй (-) Минк Нутчарут / Сюй Сы Энтони МакГилл / Райан Томерсон (-) Оливер Лайнс / Джон Эстли Стюарт Кэррингтон / Лукас Клекерс (-) Ноппон Саенгхам / Ребекка Кенна Джек Борвик / Ишприт Сингх Чадха (-) Аллистер Картер / Long Zehuang Иан Бернс / Алфи Бёрден (-) Мэттью Селт / Дилан Эмери Мэттью Стивенс / Виктор Саркис (-) Марк Селби / Шон О’Салливан Шон Мерфи / Лю Хунъюй (-) Лиам Пуллен / Зак Сурети Джо Перри / Люй Хаотянь (-) Джексон Пейдж / Химаншу Джейн Джон Хиггинс / Оливер Браун (-) Пэн Исун / Хэ Гуоцян Рики Уолден / Хаммад Миах (-) У Ицзэ / Александр Урсенбахер Лайем Хайфилд / Дин Янг (-) Том Форд / Луис Хиткоут Антон Казаков / Дженсон Кендрик (-) Дин Джуньху / Дэвид Грэйс Мартин О’Доннелл / Эндрю Паджетт (-) Сяо Годун / Джейми Кларк Джеймс Кэхилл / Стэн Муди (-) Лука Бресель / Юлиан Бойко Квалификация Scottish Open 2023 по снукеру 30 октября — 2 ноября, квалификация Scottish Open(Скоттиш Опен) 2023, Лестер, Англия, Великобритания Сенчури брейки квалификации Scottish Open 2023: Cотенные серии квалификации Скоттиш Опен 2023 [свернуть] Первый квалификационный раунд Гэри Уилсон (-) Эллиот Слессор Фергал О’Брайен (-) Xing Zihao начало 02.