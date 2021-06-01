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Более 1 тыс. стрельб и более 100 тыс. прыжков с парашютом совершат российские десантники в летнем периоде обучения войск

Более 1 тыс. стрельб и более 100 тыс. прыжков с парашютом совершат российские десантники в летнем периоде обучения войск

В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих.

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