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В России предложили ввести налоговые льготы для женщин-предпринимателей

В России предложили ввести налоговые льготы для женщин-предпринимателей

Понедельник, 2 декабря. «Крым 24».Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с предлжением ввести налоговые льготы для многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей младше трёх лет и занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли.

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