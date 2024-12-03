В России предложили ввести налоговые льготы для женщин-предпринимателей

Понедельник, 2 декабря. «Крым 24».Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с предлжением ввести налоговые льготы для многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей младше трёх лет и занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли.