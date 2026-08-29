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Калужские новости

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В Калужской области автоматизируют штрафы за нарушения маркировки

В Калужской области автоматизируют штрафы за нарушения маркировки

С 1 сентября штрафы за нарушения в маркировке товаров будут назначаться автоматически на основе данных системы «Честный знак».

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