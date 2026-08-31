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Сноб

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Что останется от искусства в эпоху ИИ?

Что останется от искусства в эпоху ИИ?

«Сноб» запускает на Cosmoscow «Обратный промпт» — эксперимент о том, что происходит с произведением, когда часть культурного действия передаётся алгоритму.

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