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Zero Hedge

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Europeans Blindsided By Russian Finance Minister's Presence At G20 In Asheville

Europeans Blindsided By Russian Finance Minister's Presence At G20 In Asheville

Europeans Blindsided By Russian Finance Minister's Presence At G20 In Asheville Amid two days of talks among G20 finance ministers and central bank heads gathered in Asheville, North Carolina, an unexpected and deeply awkward issue (for some) has emerged.

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