Российские ученые запатентовали технологию на базе ИИ для роста нефтедобычи

Технология для более эффективного исследования месторождений нефти на базе искусственного интеллекта, разработанная российскими учеными из компании Smart Engines, получила патент в США, 24 июля сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии