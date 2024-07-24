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Российские ученые запатентовали технологию на базе ИИ для роста нефтедобычи

Российские ученые запатентовали технологию на базе ИИ для роста нефтедобычи

Технология для более эффективного исследования месторождений нефти на базе искусственного интеллекта, разработанная российскими учеными из компании Smart Engines, получила патент в США, 24 июля сообщает РИА Новости.

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