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Север Пресс

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Беспилотники массово атаковали Москву в ночь на 3 сентября

Беспилотники массово атаковали Москву в ночь на 3 сентября

В России ночью 3 сентября закрыли пять аэропортов для обеспечения безопасности. Утром над Москвой сбили 30 дронов, в Белгородской области из-за атаки пострадали три мирных жителя, сообщили в мессенджере «Макс».

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