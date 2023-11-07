Турция приостанавливает реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики

Однако, как замечают эксперты, у Турции и Израиля не было крупных совместных проектов. Более того, Анкара препятствовала амбициям Иерусалима в газовой промышленности еще до начала конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАСТурция прекращает реализацию всех энергопроектов с Израилем.