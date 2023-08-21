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Остин Ривз: «Леброн – величайший игрок всех времен»

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз подтвердил, что считает одноклубника Леброна Джеймса лучшим баскетболистом в истории.

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