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Кейн — о 73 голах за сезон: «Месси забил 82, лучший результат Роналду — 69. Я и сам немного в шоке»

Кейн — о 73 голах за сезон: «Месси забил 82, лучший результат Роналду — 69. Я и сам немного в шоке»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о своих шансах получить «Золотой мяч» за прошлый сезон.

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