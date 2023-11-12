Шестьдесят миллионов ушли мимо кассы // Полицейские генералы не использовали взятки

Как стало известно “Ъ”, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела о коррупции, возбужденного в отношении экс-начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, его защита обратила внимание на финансовую экспертизу.
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