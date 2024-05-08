О новых поликлиниках, парке Парижской коммуны и обустройстве в целом

За первые пять лет в статусе депутата Ольге Клевцовой удалось «расшевелить» ситуацию, предпринять первые шаги для того, чтобы в Свердловском районе Иркутска появились две новые, современные поликлиники — взрослая и детская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии