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О новых поликлиниках, парке Парижской коммуны и обустройстве в целом

О новых поликлиниках, парке Парижской коммуны и обустройстве в целом

За первые пять лет в статусе депутата Ольге Клевцовой удалось «расшевелить» ситуацию, предпринять первые шаги для того, чтобы в Свердловском районе Иркутска появились две новые, современные поликлиники — взрослая и детская.

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