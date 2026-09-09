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Царьград

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Главное за ночь и утро 9 сентября: пожар в заповеднике под Анапой, телефонный разговор Путина и Трампа, "Профессор Молчанов"

Главное за ночь и утро 9 сентября: пожар в заповеднике под Анапой, телефонный разговор Путина и Трампа, "Профессор Молчанов"

В заповеднике под Анапой разгорелся пожар после падения обломков дрона, Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, пассажиры и часть экипажа судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию.

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