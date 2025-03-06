Кинолог Голубев рассказал про породы собак, которые подойдут трудоголикам

Следует выбирать спокойных питомцев Не нужно отказываться от возможности иметь четвероногого друга, ведь для трудоголиков тоже есть подходящие породы, сказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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