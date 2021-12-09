Темы дня

122 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Пепел СССР стучит в наше сердце = это хорошо !    Пепел это удобрения ,  СССР  великая эпоха развития руской цивилиза...Пепел СССР стучит...
  • Олег Самойлов
    Ну как ты этим упёздкам инет закроешь?Ошалели от публич...
  • Владимир Усатый
    Москве ещё достоять нужно до 1000 лет. А спирали не только контрацепцептивные бывают (это к сведению для расширения "...Ошалели от публич...

Проханов о встрече Байдена и Путина: Их задача - держать русскую и американскую мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взры

Проханов о встрече Байдена и Путина: Их задача - держать русскую и американскую мечты на дистанции, чтобы они не замкнулись и не произошел взры

Писатель объяснил «секретность» прошедшей беседы двух президентов. СМИ показали лишь приветственную часть переговоров Фото: сайт Кремля, YouTube-канал «ещёнепознер» Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена продлились 2 часа 5 минут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх