Daily Moscow

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Названы 10 условий от Турции для Швеции и Финляндии по членству в НАТО

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО. Как сообщает газета Yeni Şafak, если Швеция и Финляндия хотят вступить в Североатлантический альянс, то должны будут выполнить 10 условий Турции, иначе она не снимет право вето.

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