Названы 10 условий от Турции для Швеции и Финляндии по членству в НАТО

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО. Как сообщает газета Yeni Şafak, если Швеция и Финляндия хотят вступить в Североатлантический альянс, то должны будут выполнить 10 условий Турции, иначе она не снимет право вето.