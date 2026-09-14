МИД заявил об отсутствии обращений по выводу базы ВС России из Армении

Россия не получала от Армении обращений относительно вывода российской военной базы из Гюмри. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
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