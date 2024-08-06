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США и Бразилия сыграют в финале женского турнира Олимпиады-2024

Женская сборная Бразилии в полуфинале обыграла Испанию со счетом 4:2. В финале Олимпиады-2024 бразильянки сыграют с командой США, победившей Германию (1:0).

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