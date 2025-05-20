Захарова высмеяла оговорку украинской телеведущей Бутко про Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку, которую допустила в прямом эфире украинская телеведущая Ольга Бутко, назвавшая российского лидера Владимира Путина «президентом Украины».
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