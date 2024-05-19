Красивая идея дополнения вязаным крючком полотном симпатичной ткани для получения необычной летней сумки-полуавоськи.
Полуавоська
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Красивая идея дополнения вязаным крючком полотном симпатичной ткани для получения необычной летней сумки-полуавоськи.
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