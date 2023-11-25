Азаров: если Киев и пойдет на перемирие, то только чтобы дать передышку войскам

Если киевская сторона и пойдет на перемирие, то только чтобы дать передышку своим Вооруженным силам. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров.
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