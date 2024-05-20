Экс-подполковник СБУ допустил британо-украинский след в гибели Раиси

До 2022 года Иран и Украина тесно сотрудничали, и нельзя утверждать, что СБУ или ГУР не внедряли своих агентов в Тегеран или не вербовали иранских представителей Об этом в эфире радио «КП» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».