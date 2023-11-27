Есть и преимущества: профессор рассказал, как угасает иммунитет у тех, кому за 60

Иммунная система человека начинает заметно стареть в возрасте около 60 лет. Что происходит с организмом в это время и какие преимущества дает уставшая иммунка? В своей новой книге об этом рассказывает известный иммунолог.
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