Елена Борш, молдаванка, вернувшаяся из Швеции: "Там сложно дисциплинировать детей"

«В Швеции довольно сложно дисциплинировать ребенка, потому что там его учат, что он имеет право на все», – рассказала недавно вернувшаяся из Швеции молдаванка Елена Борш в ходе подкаста Monolog, модератором которого является журналист Дорин Галбен, отмечает Noi.
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