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После вмешательства прокуратуры детям в Колымском поселке выплачена заработная плата за летний труд

После вмешательства прокуратуры детям в Колымском поселке выплачена заработная плата за летний труд

Прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской области провела проверку соблюдения трудового законодательства при организации летней занятости детей в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Школа-интернат им.

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